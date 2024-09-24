https://ria.ru/20240924/chad-1974419976.html
Информации об обвинениях против россиян, задержанных в Чаде, нет
Информации об обвинениях против россиян, задержанных в Чаде, нет - РИА Новости, 24.09.2024
Информации об обвинениях против россиян, задержанных в Чаде, нет
Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил РИА Новости, что не знает, выдвинуты ли в стране обвинения против задержанных россиян, включая социолога Максима Шугалея. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:46
2024-09-24T13:46
2024-09-24T13:47
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил РИА Новости, что не знает, выдвинуты ли в стране обвинения против задержанных россиян, включая социолога Максима Шугалея. "Я не знаю, обвиняют их в чем-то или нет, возможно, их в чем-то обвиняют, но я не могу этого подтвердить", - сказал дипломат. Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По его словам, всего были задержаны четыре человека. Коллеги социологов в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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россия, чад, белоруссия, в мире
Россия, Чад, Белоруссия, В мире
Информации об обвинениях против россиян, задержанных в Чаде, нет
Посол в Чаде не уточнил, выдвинуты ли обвинения против задержанных россиян
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посол Чада в РФ Адам Бешир заявил РИА Новости, что не знает, выдвинуты ли в стране обвинения против задержанных россиян, включая социолога Максима Шугалея.
"Я не знаю, обвиняют их в чем-то или нет, возможно, их в чем-то обвиняют, но я не могу этого подтвердить", - сказал дипломат.
Ранее он сообщил РИА Новости, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По его словам, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социологов в воскресенье сообщили РИА Новости, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пустили на границе.
МИД РФ
сообщал, что Москва
предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии
, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.