https://ria.ru/20240924/chad-1974414882.html
Дата отправки россиян из Чада на родину неизвестна, сообщил посол
Дата отправки россиян из Чада на родину неизвестна, сообщил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Дата отправки россиян из Чада на родину неизвестна, сообщил посол
Дата отправки на родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея, пока не определена, сообщил РИА Новости посол Чада в России Адам Бешир. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:26
2024-09-24T13:26
2024-09-24T13:27
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Дата отправки на родину задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея, пока не определена, сообщил РИА Новости посол Чада в России Адам Бешир."Нет (конкретной даты – ред.). Возможно, сейчас идет процесс их освобождения, дано указание, что они будут освобождены, а затем переданы российским властям", - сказал посол.По его словам, всего были задержаны четыре человека.МИД РФ ранее сообщал, что Москва предпринимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
https://ria.ru/20240903/shri-lanka-1970374363.html
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чад, в мире, россия, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Чад, В мире, Россия, Белоруссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Дата отправки россиян из Чада на родину неизвестна, сообщил посол
Посол: дата отправки на родину россиян, задержанных в Чаде, пока не определена