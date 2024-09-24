https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974483254.html
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:35
2024-09-24T18:35
2024-09-24T18:41
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов. При этом, как отметил министр, при формировании бюджета именно этому направлению уделено особое внимание. "В бюджет на будущую трёхлетку заложено финансирование технологического лидерства в размере более 6 триллионов рублей. Что это за мероприятия? Это мероприятия по промышленному обеспечению транспортной мобильности, мероприятия по проекту "Станкостроение", "Новые материалы и химия", "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные энергетические технологии", "Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники", - пояснил Силуанов. Как он добавил, средства будут направлены на НИОКР в сфере авиастроения, создания судового комплектующего оборудования для судостроения, радиоэлектроники, нефтедобычи и производства СПГ. "Также предусмотрены ресурсы на запуск фабрик по микроэлектронике, нацпроект "Новые материалы и химия" и целый ряд других программ, в том числе ранее запущенных, в сфере автомобилестроения, сельхозмашиностроения", - сказал Силуанов. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974474865.html
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экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета на ближайшие три года
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.
При этом, как отметил министр, при формировании бюджета именно этому направлению уделено особое внимание. "В бюджет на будущую трёхлетку заложено финансирование технологического лидерства в размере более 6 триллионов рублей. Что это за мероприятия? Это мероприятия по промышленному обеспечению транспортной мобильности, мероприятия по проекту "Станкостроение", "Новые материалы и химия", "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные энергетические технологии", "Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники", - пояснил Силуанов.
Как он добавил, средства будут направлены на НИОКР в сфере авиастроения, создания судового комплектующего оборудования для судостроения, радиоэлектроники, нефтедобычи и производства СПГ. "Также предусмотрены ресурсы на запуск фабрик по микроэлектронике, нацпроект "Новые материалы и химия" и целый ряд других программ, в том числе ранее запущенных, в сфере автомобилестроения, сельхозмашиностроения", - сказал Силуанов.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме
ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.