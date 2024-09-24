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Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
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18:35 24.09.2024 (обновлено: 18:41 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974483254.html
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:35
2024-09-24T18:41
экономика
россия
антон силуанов
андрей макаров
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов. При этом, как отметил министр, при формировании бюджета именно этому направлению уделено особое внимание. "В бюджет на будущую трёхлетку заложено финансирование технологического лидерства в размере более 6 триллионов рублей. Что это за мероприятия? Это мероприятия по промышленному обеспечению транспортной мобильности, мероприятия по проекту "Станкостроение", "Новые материалы и химия", "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные энергетические технологии", "Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники", - пояснил Силуанов. Как он добавил, средства будут направлены на НИОКР в сфере авиастроения, создания судового комплектующего оборудования для судостроения, радиоэлектроники, нефтедобычи и производства СПГ. "Также предусмотрены ресурсы на запуск фабрик по микроэлектронике, нацпроект "Новые материалы и химия" и целый ряд других программ, в том числе ранее запущенных, в сфере автомобилестроения, сельхозмашиностроения", - сказал Силуанов. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета

Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета на ближайшие три года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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При этом, как отметил министр, при формировании бюджета именно этому направлению уделено особое внимание. "В бюджет на будущую трёхлетку заложено финансирование технологического лидерства в размере более 6 триллионов рублей. Что это за мероприятия? Это мероприятия по промышленному обеспечению транспортной мобильности, мероприятия по проекту "Станкостроение", "Новые материалы и химия", "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные энергетические технологии", "Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники", - пояснил Силуанов.
Как он добавил, средства будут направлены на НИОКР в сфере авиастроения, создания судового комплектующего оборудования для судостроения, радиоэлектроники, нефтедобычи и производства СПГ. "Также предусмотрены ресурсы на запуск фабрик по микроэлектронике, нацпроект "Новые материалы и химия" и целый ряд других программ, в том числе ранее запущенных, в сфере автомобилестроения, сельхозмашиностроения", - сказал Силуанов.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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