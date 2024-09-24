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Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.09.2024
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17:46 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974474865.html
Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине
Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.09.2024
Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:46
2024-09-24T17:46
экономика
россия
андрей макаров
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина РФ. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах -1,0% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году)", - говорится в сообщении. При этом источниками для покрытия дефицита бюджета РФ традиционно будут, главным образом, заимствования, указали в Минфине. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Макаров, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине

Минфин: дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
"Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах -1,0% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году)", - говорится в сообщении.
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При этом источниками для покрытия дефицита бюджета РФ традиционно будут, главным образом, заимствования, указали в Минфине.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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ЭкономикаРоссияАндрей МакаровГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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