https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974474865.html

Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине

Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.09.2024

Дефицит бюджета в 2026 году составит 0,9 процента ВВП, заявили в Минфине

Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:46

2024-09-24T17:46

2024-09-24T17:46

экономика

россия

андрей макаров

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется на уровне 0,9% ВВП, а в 2027 году - 1,1% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина РФ. "Бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного структурного дефицита. Общий дефицит бюджета ожидается в пределах -1,0% ВВП ежегодно (-0,5% ВВП в 2025 году, -0,9% ВВП в 2026 году и -1,1% ВВП в 2027 году)", - говорится в сообщении. При этом источниками для покрытия дефицита бюджета РФ традиционно будут, главным образом, заимствования, указали в Минфине. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.

https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)