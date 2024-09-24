Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета
Силуанов: приоритетами проекта бюджета являются соцподдержка и обеспечение СВО
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.