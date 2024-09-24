https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета

Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2024

Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета

Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:34

2024-09-24T16:34

2024-09-24T17:01

экономика

россия

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства."Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов