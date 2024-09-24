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Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
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16:34 24.09.2024 (обновлено: 17:01 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета
Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:34
2024-09-24T17:01
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства."Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета

Силуанов: приоритетами проекта бюджета являются соцподдержка и обеспечение СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетами проекта бюджета РФ являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Первое - это социальная поддержка граждан, все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе - это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд специальной военной операции, поддержка семей участников специальной военной операции. Третий важный приоритет - обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры", - сказал Силуанов.
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