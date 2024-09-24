https://ria.ru/20240924/buryatiya-1974347097.html
СК начал проверку из-за видео с избиением детей подростками в Бурятии
СК начал проверку из-за видео с избиением детей подростками в Бурятии - РИА Новости, 24.09.2024
СК начал проверку из-за видео с избиением детей подростками в Бурятии
Проверка организована в Бурятии из-за размещенных в соцсетях видео с избиением детей подростками, сообщила пресс-службы регионального СК. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:54
2024-09-24T04:54
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УЛАН-УДЭ, 24 сен — РИА Новости. Проверка организована в Бурятии из-за размещенных в соцсетях видео с избиением детей подростками, сообщила пресс-службы регионального СК. "В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения", — говорится в сообщении. В опубликованном в соцсетях ролике неизвестные подростки избивают несовершеннолетних, нанося им удары кулаками по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия, которые, по данным следователей, причиняют потерпевшим физические и психические страдания. Отмечается, что СК по региону организовал доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение.По данным пресс-службы МВД Бурятии, сообщение об избиении в селе Сосново-Озерское одних школьников другими поступило 23 сентября. О случившемся сообщила мать одного из пострадавших мальчиков, увидевшая видео с участием сына в соцсети. Сотрудниками ПДН установлено, что побои наносили учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет в период с 18 по 20 сентября. Все они опрошены в присутствии законных представителей. Полицейские устанавливают мотивы и причины противоправного поведения. Собранные материалы будут переданы в СК.Прокуратура Бурятии и уполномоченный по правам детей в республике Наталья Ганькина также начали проверки в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку из-за видео с избиением детей подростками в Бурятии
В Бурятии проверят видео с избиением детей подростками
УЛАН-УДЭ, 24 сен — РИА Новости. Проверка организована в Бурятии из-за размещенных в соцсетях видео с избиением детей подростками, сообщила пресс-службы регионального СК.
«
"В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения", — говорится в сообщении.
В опубликованном в соцсетях ролике неизвестные подростки избивают несовершеннолетних, нанося им удары кулаками по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия, которые, по данным следователей, причиняют потерпевшим физические и психические страдания.
Отмечается, что СК по региону организовал доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение.
По данным пресс-службы МВД Бурятии, сообщение об избиении в селе Сосново-Озерское одних школьников другими поступило 23 сентября. О случившемся сообщила мать одного из пострадавших мальчиков, увидевшая видео с участием сына в соцсети. Сотрудниками ПДН установлено, что побои наносили учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет в период с 18 по 20 сентября. Все они опрошены в присутствии законных представителей. Полицейские устанавливают мотивы и причины противоправного поведения. Собранные материалы будут переданы в СК.
Прокуратура Бурятии и уполномоченный по правам детей в республике Наталья Ганькина также начали проверки в связи с инцидентом.