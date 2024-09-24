Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС
Премьер Буркина-Фасо высказал желание страны вступить в БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо в соцсети Facebook*.
«
"Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС <…> "для борьбы с доминированием доллара и евро" и достижения "более справедливой международной торговли", — уточнили в кабмине.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024-го к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.