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Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024
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09:37 24.09.2024 (обновлено: 10:42 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС
Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:37
2024-09-24T10:42
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо в соцсети Facebook*."Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС &lt;…&gt; "для борьбы с доминированием доллара и евро" и достижения "более справедливой международной торговли", — уточнили в кабмине.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024-го к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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буркина-фасо, россия, брикс, в мире
Буркина-Фасо, Россия, БРИКС, В мире
Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС

Премьер Буркина-Фасо высказал желание страны вступить в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо в соцсети Facebook*.
«
"Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС <…> "для борьбы с доминированием доллара и евро" и достижения "более справедливой международной торговли", — уточнили в кабмине.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024-го к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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