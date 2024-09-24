https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС

Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024

Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС

Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:37

2024-09-24T09:37

2024-09-24T10:42

буркина-фасо

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республике Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо в соцсети Facebook*."Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС <…> "для борьбы с доминированием доллара и евро" и достижения "более справедливой международной торговли", — уточнили в кабмине.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024-го к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html

буркина-фасо

россия

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Варвара Скокшина

буркина-фасо, россия, брикс, в мире