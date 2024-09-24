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В Буркина-Фасо заявили о срыве попыток дестабилизации в стране - РИА Новости, 24.09.2024
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06:29 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974352241.html
В Буркина-Фасо заявили о срыве попыток дестабилизации в стране
В Буркина-Фасо заявили о срыве попыток дестабилизации в стране - РИА Новости, 24.09.2024
В Буркина-Фасо заявили о срыве попыток дестабилизации в стране
Военные власти Буркина-Фасо заявили о срыве "нескольких попыток дестабилизации" в стране с участием в числе прочих бывшего президента переходного периода Поля... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:29
2024-09-24T06:29
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военные власти Буркина-Фасо заявили о срыве "нескольких попыток дестабилизации" в стране с участием в числе прочих бывшего президента переходного периода Поля Анри Сандаого Дамиба и ряда бывших чиновников. "Мы смогли сорвать несколько попыток дестабилизации, которые были столь же пагубными, сколь и нескончаемыми... Первые расследования выявили, что этот заговор был подготовлен буркинийскими гражданами, проживающими за рубежом, среди которых: ... Поль Анри Сандаого Дамиба, который управляет военным компонентом этого заговора", - заявил министр безопасности страны Махамаду Сана в эфире национального телевидения RTB. Он перечислил 15 имен, среди которых - экс-министр иностранных дел Джибриль Бассоле и другие бывшие чиновники Буркина-Фасо, а также заявил, что целью заговорщиков было захватить президентский дворец в Уагадугу. Сана обвинил Кот-д'Ивуар в укрывательстве людей, занимавшихся "подрывной деятельностью" против Буркина-Фасо. По его словам, заговорщиков также поддерживали "некоторые разведслужбы западных держав". По словам министра, "предшественником" операции заговорщиков стало нападение боевиков в коммуне Барсалого в Северо-Центральной области, при котором погибли многие мирные жители. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
https://ria.ru/20240903/diplomaty-1970269193.html
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60
в мире, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Буркина-Фасо, Уагадугу
В Буркина-Фасо заявили о срыве попыток дестабилизации в стране

В Буркина-Фасо заявили о срыве нескольких попыток дестабилизации ситуации

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военные власти Буркина-Фасо заявили о срыве "нескольких попыток дестабилизации" в стране с участием в числе прочих бывшего президента переходного периода Поля Анри Сандаого Дамиба и ряда бывших чиновников.
"Мы смогли сорвать несколько попыток дестабилизации, которые были столь же пагубными, сколь и нескончаемыми... Первые расследования выявили, что этот заговор был подготовлен буркинийскими гражданами, проживающими за рубежом, среди которых: ... Поль Анри Сандаого Дамиба, который управляет военным компонентом этого заговора", - заявил министр безопасности страны Махамаду Сана в эфире национального телевидения RTB.
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Он перечислил 15 имен, среди которых - экс-министр иностранных дел Джибриль Бассоле и другие бывшие чиновники Буркина-Фасо, а также заявил, что целью заговорщиков было захватить президентский дворец в Уагадугу.
Сана обвинил Кот-д'Ивуар в укрывательстве людей, занимавшихся "подрывной деятельностью" против Буркина-Фасо. По его словам, заговорщиков также поддерживали "некоторые разведслужбы западных держав".
По словам министра, "предшественником" операции заговорщиков стало нападение боевиков в коммуне Барсалого в Северо-Центральной области, при котором погибли многие мирные жители.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
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