https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html
ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями
ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями - РИА Новости, 24.09.2024
ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, большинство из них сбиты над Белгородской и Курской областями,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:21
2024-09-24T07:21
2024-09-24T07:21
безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, большинство из них сбиты над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть над территорией Курской и один над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, россия, белгородская область
Безопасность, Курская область, Россия, Белгородская область
ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями
ПВО уничтожила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями