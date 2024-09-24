https://ria.ru/20240924/bpla-1974355183.html

ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями - РИА Новости, 24.09.2024

ПВО сбила за ночь 13 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, большинство из них сбиты над Белгородской и Курской областями,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:21

2024-09-24T07:21

2024-09-24T07:21

безопасность

курская область

россия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965290322_0:185:3149:1956_1920x0_80_0_0_300f223c3c9b6a12715e9827522f95a5.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников, большинство из них сбиты над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть над территорией Курской и один над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/bpla-1974345916.html

курская область

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, россия, белгородская область