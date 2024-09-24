Рейтинг@Mail.ru
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7 - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/borrel-1974342644.html
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7 - РИА Новости, 24.09.2024
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:46
2024-09-24T03:46
россия
украина
киев
жозеп боррель
владимир путин
дмитрий песков
нато
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России продолжится на этой неделе, в частности, на уровне G7. "Мы продолжим обсуждать это на этой неделе и, в частности, на уровне G7", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, видит ли он какие-либо "положительные признаки" того, что соответствующее решение для Киева будет принято. Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, нато, g7, еврокомиссия
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, G7, Еврокомиссия
Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7

Боррель: обсуждение вопроса об использовании Киевом западного оружия продолжится

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России продолжится на этой неделе, в частности, на уровне G7.
"Мы продолжим обсуждать это на этой неделе и, в частности, на уровне G7", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, видит ли он какие-либо "положительные признаки" того, что соответствующее решение для Киева будет принято. Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием
28 мая, 10:08
 
РоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОG7Еврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала