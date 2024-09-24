https://ria.ru/20240924/borrel-1974342644.html

Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7

Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7 - РИА Новости, 24.09.2024

Боррель рассказал о переговорах по Украине на уровне G7

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:46

2024-09-24T03:46

2024-09-24T03:46

россия

украина

киев

жозеп боррель

владимир путин

дмитрий песков

нато

g7

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России продолжится на этой неделе, в частности, на уровне G7. "Мы продолжим обсуждать это на этой неделе и, в частности, на уровне G7", - заявил Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о том, видит ли он какие-либо "положительные признаки" того, что соответствующее решение для Киева будет принято. Трансляция выступления Борреля велась на сайте Еврокомиссии. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html

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украина

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россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, нато, g7, еврокомиссия