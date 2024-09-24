https://ria.ru/20240924/boliviya-1974339838.html
СМИ: полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в Боливии
СМИ: полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в Боливии - РИА Новости, 24.09.2024
СМИ: полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в Боливии
Полиция применила слезоточивый газ во время столкновений сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:00
2024-09-24T03:00
2024-09-24T03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сен - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время столкновений сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе, сообщила газета El Deber. Почти неделю назад, 17 сентября, Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. Президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил. В понедельник протестующие дошли до административной столицы страны Ла-Паса, где провели митинг. "Через пять минут после завершения митинга начались столкновения между сторонниками Моралеса и Арсе с применением пиротехнических средств... Полиция применила газ", - отметило СМИ. Ранее Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
https://ria.ru/20240924/morales-1974332784.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, эво моралес, луис арсе
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Эво Моралес, Луис Арсе
СМИ: полиция применила слезоточивый газ во время столкновений в Боливии
El Deber: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Боливии
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сен - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ во время столкновений сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе, сообщила газета El Deber.
Почти неделю назад, 17 сентября, Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас
. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. Президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил.
В понедельник протестующие дошли до административной столицы страны Ла-Паса, где провели митинг.
"Через пять минут после завершения митинга начались столкновения между сторонниками Моралеса и Арсе с применением пиротехнических средств... Полиция применила газ", - отметило СМИ.
Ранее Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот.
Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.