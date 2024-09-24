https://ria.ru/20240924/blizhniyvostok-1974387671.html

Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024

Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:44

2024-09-24T11:44

2024-09-24T11:44

в мире

россия

турция

ближний восток

сергей вершинин

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД России. "Собеседники обменялись мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящихся на рассмотрении СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено текущей ситуации в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации насилия в зоне арабо-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане и Сирии", - сообщило ведомство. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

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