Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Вершинин и Йылмаз обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на полях ГА ООН
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД России.
"Собеседники обменялись мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящихся на рассмотрении СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено текущей ситуации в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации насилия в зоне арабо-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане и Сирии", - сообщило ведомство.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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