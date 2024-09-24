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Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
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11:44 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/blizhniyvostok-1974387671.html
Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.09.2024
Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:44
2024-09-24T11:44
в мире
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турция
ближний восток
сергей вершинин
сергей лавров
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД России. "Собеседники обменялись мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящихся на рассмотрении СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено текущей ситуации в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации насилия в зоне арабо-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане и Сирии", - сообщило ведомство. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, россия, турция, ближний восток, сергей вершинин, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Турция, Ближний Восток, Сергей Вершинин, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия и Турция обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Вершинин и Йылмаз обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на полях ГА ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в воскресенье "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД России.
"Собеседники обменялись мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня, находящихся на рассмотрении СБ и ГА ООН. Особое внимание было уделено текущей ситуации в ближневосточном регионе в свете продолжающейся эскалации насилия в зоне арабо-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане и Сирии", - сообщило ведомство.
Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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В миреРоссияТурцияБлижний ВостокСергей ВершининСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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