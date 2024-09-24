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ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 24.09.2024
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06:23 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/bespilotnik-1974351798.html
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 24.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:23
2024-09-24T06:23
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале. Губернатор также отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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00:50
 
БезопасностьБрянская областьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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