https://ria.ru/20240924/belorussiya-1974429375.html
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников - РИА Новости, 24.09.2024
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников
В Белоруссии создано воинское подразделение из контрактников, которые ранее прошли службу в армии, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:34
2024-09-24T14:34
2024-09-24T15:15
белоруссия
брестская область
александр лукашенко
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. В Белоруссии создано воинское подразделение из контрактников, которые ранее прошли службу в армии, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко. "Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html
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белоруссия, брестская область, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Брестская область, Александр Лукашенко, В мире
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников
Лукашенко: в Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников