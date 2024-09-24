Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 24.09.2024 (обновлено: 15:15 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/belorussiya-1974429375.html
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников - РИА Новости, 24.09.2024
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников
В Белоруссии создано воинское подразделение из контрактников, которые ранее прошли службу в армии, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:34
2024-09-24T15:15
белоруссия
брестская область
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. В Белоруссии создано воинское подразделение из контрактников, которые ранее прошли службу в армии, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко. "Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html
белоруссия
брестская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, брестская область, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Брестская область, Александр Лукашенко, В мире
В Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников

Лукашенко: в Белоруссии создали воинское подразделение из контрактников

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. В Белоруссии создано воинское подразделение из контрактников, которые ранее прошли службу в армии, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Лукашенко призвал готовиться к войне
Вчера, 12:49
 
БелоруссияБрестская областьАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала