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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974373633.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
сво
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.19 мск, через 11 минут запустили повторную сирену. Об отмене угрозы сообщили спустя 8 минут. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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белгородская область, вячеслав гладков, сво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.19 мск, через 11 минут запустили повторную сирену. Об отмене угрозы сообщили спустя 8 минут.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
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