https://ria.ru/20240924/belgorod-1974373633.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.09.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 10.19 мск, через 11 минут запустили повторную сирену. Об отмене угрозы сообщили спустя 8 минут. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, сво