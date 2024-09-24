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Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 24.09.2024 (обновлено: 21:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/bayden-1974505770.html
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.09.2024
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:21
2024-09-24T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
джон кирби
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским вооружением вглубь России, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", - сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден "привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее".
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, джон кирби, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джон Кирби, ООН
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом

Байден в день встречи с Зеленским объявит о шагах касательно поддержки Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским вооружением вглубь России, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", - сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.
Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден "привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США
23 сентября, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДжон КирбиООН
 
 
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