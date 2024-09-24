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Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.09.2024
Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:21
2024-09-24T21:21
2024-09-24T21:46
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов американским вооружением вглубь России, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби."Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено", - сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден "привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее".
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Байден объявит о новых шагах касательно поддержки Киева, заявил Белый дом
Байден в день встречи с Зеленским объявит о шагах касательно поддержки Киева