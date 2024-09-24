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Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024
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17:34 24.09.2024 (обновлено: 17:50 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/bayden-1974472205.html
Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден
Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024
Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден
Президента США Джо Байден заявил, что несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, дипломатическое разрешение конфликта там остается возможным. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:34
2024-09-24T17:50
в мире
ближний восток
джо байден
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байден заявил, что несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, дипломатическое разрешение конфликта там остается возможным."Хотя на Ближнем Востоке и происходит эскалация ситуации, дипломатия еще возможна", - заявил Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое станет последним за его президентский срок.Байден заявил, что работает для большего мира и стабильности на Ближнем Востоке.
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ближний восток
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в мире, ближний восток, джо байден
В мире, Ближний Восток, Джо Байден
Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден

Байден: мирное разрешение на Ближнем Востоке возможно, несмотря на эскалацию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байден заявил, что несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, дипломатическое разрешение конфликта там остается возможным.
"Хотя на Ближнем Востоке и происходит эскалация ситуации, дипломатия еще возможна", - заявил Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое станет последним за его президентский срок.
Байден заявил, что работает для большего мира и стабильности на Ближнем Востоке.
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