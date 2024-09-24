https://ria.ru/20240924/bayden-1974472205.html

Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден

Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден - РИА Новости, 24.09.2024

Дипломатическое разрешение на Ближнем Востоке возможно, заявил Байден

Президента США Джо Байден заявил, что несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, дипломатическое разрешение конфликта там остается возможным. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:34

2024-09-24T17:34

2024-09-24T17:50

в мире

ближний восток

джо байден

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Президента США Джо Байден заявил, что несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, дипломатическое разрешение конфликта там остается возможным."Хотя на Ближнем Востоке и происходит эскалация ситуации, дипломатия еще возможна", - заявил Байден в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое станет последним за его президентский срок.Байден заявил, что работает для большего мира и стабильности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

ближний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, ближний восток, джо байден