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Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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11:31 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/bajden-1974384958.html
Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе, пишут СМИ
Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе, пишут СМИ
Президент США Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить "лучшее и окончательное" предложение для сделки по прекращению огня в секторе... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:31
2024-09-24T11:31
в мире
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ливан
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить "лучшее и окончательное" предложение для сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с планами администрации. "В этом месяце президент Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить лучшее и окончательное предложение для сделки по прекращению огня и освобождению заложников", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что в администрации президента намеренно выбрали период 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, для представления нового предложения по сделке, так как, по словам чиновников, мир сейчас внимательно следит за событиями в Нью-Йорке, что позволит призвать все стороны принять условия сделки сейчас. При этом чиновники в администрации обеспокоены тем, что они не осведомлены о планах Израиля в его конфликте с шиитским движением "Хезболлах". Как сообщает NBC News со ссылкой на трех военных чиновников, несмотря на то, что представители администрации президента США и правительства Израиля регулярно встречаются, Израиль не предоставляет США подробной информации о своих военных действиях. Тем не менее, несмотря на то, что регион Ближнего Востока сейчас находится на пороге серьезной эскалации и Израиль не делится с США своими планами, администрация Байдена продолжает поддерживать Израиль поставками оружия, говорится в сообщении со ссылкой на чиновников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
https://ria.ru/20240817/gaza-1966776979.html
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в мире, израиль, ливан, сша, джо байден, хасан насралла, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, США, Джо Байден, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден поручил подготовить лучшее предложение для сделки по Газе, пишут СМИ

NBC News: Байден поручил продумать окончательное предложение для сделки по Газе

© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить "лучшее и окончательное" предложение для сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с планами администрации.
"В этом месяце президент Джо Байден поручил своей администрации подготовить и представить лучшее и окончательное предложение для сделки по прекращению огня и освобождению заложников", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
11 мая, 23:49
Сообщается, что в администрации президента намеренно выбрали период 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, для представления нового предложения по сделке, так как, по словам чиновников, мир сейчас внимательно следит за событиями в Нью-Йорке, что позволит призвать все стороны принять условия сделки сейчас.
При этом чиновники в администрации обеспокоены тем, что они не осведомлены о планах Израиля в его конфликте с шиитским движением "Хезболлах". Как сообщает NBC News со ссылкой на трех военных чиновников, несмотря на то, что представители администрации президента США и правительства Израиля регулярно встречаются, Израиль не предоставляет США подробной информации о своих военных действиях.
Тем не менее, несмотря на то, что регион Ближнего Востока сейчас находится на пороге серьезной эскалации и Израиль не делится с США своими планами, администрация Байдена продолжает поддерживать Израиль поставками оружия, говорится в сообщении со ссылкой на чиновников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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17 августа, 15:44
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС
1 сентября, 07:15
 
В миреИзраильЛиванСШАДжо БайденХасан НасраллаХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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