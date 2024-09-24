https://ria.ru/20240924/babushkina-1974361281.html

Бабушкина поблагодарила свердловчан, участвующих в экологических акциях

Бабушкина поблагодарила свердловчан, участвующих в экологических акциях - РИА Новости, 24.09.2024

Бабушкина поблагодарила свердловчан, участвующих в экологических акциях

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поблагодарила свердловчан, которые принимают участие в экологических акциях,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:13

2024-09-24T09:13

2024-09-24T09:13

свердловская область

екатеринбург

россия

людмила бабушкина

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поблагодарила свердловчан, которые принимают участие в экологических акциях, сообщает пресс-служба регионального парламента."Осенью по всей России традиционно проходят масштабные кампании по посадке деревьев в рамках экологических проектов. В субботу, например, состоялась большая акция "Сохраним лес", когда представители органов власти, депутаты, волонтеры и просто жители области высадили тысячи саженцев хвойных деревьев. Сегодня мои коллеги депутаты по экономическому блоку приняли участие в обустройстве целой аллеи кленов в честь 100-летия создания планово-экономических органов Свердловской области", - приводит пресс-служба слова Бабушкиной.Она добавила, что новая зеленая зона появилась в Академическом районе Екатеринбурга. Восстановление лесов, парков, садов – нужное и полезное дело, это залог чистого воздуха, чистой воды и богатых природных ресурсов."В этом году в Свердловской области будет восстановлено более 30 тысяч гектаров леса. Спасибо всем, кто принимает участие в таких акциях и мероприятиях", – сказала Бабушкина.Отмечается, что в создании аллеи кленов в Академическом районе Екатеринбурга принял участие председатель комитета Заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк."Сегодня мы празднуем 100 лет не простому предприятию, а целой экономической отрасли. Все производства, крупный, малый и средний бизнес, которые работают сегодня, не существовали бы без планово-экономических органов, которые заложили основу их развития. Деревья, которые посажены здесь будут символом того, какой след оставила наша экономика", – заявил Соколюк.

https://ria.ru/20240919/babushkina-1973669738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

екатеринбург, россия, людмила бабушкина