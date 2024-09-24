https://ria.ru/20240924/azov-1974502408.html
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях - РИА Новости, 24.09.2024
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях
Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:33
2024-09-24T20:33
2024-09-24T20:33
здоровье - общество
азов
ростовская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769303046_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8079d5c496089d18db77c5329ce74e6c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация города. Так, за прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По информации заместителя главного врача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностируется как у взрослых, так и у детей. Кроме того, что напряженной остается и ситуация с ОРВИ. "Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещения пациентов стационара", - сказано в сообщении. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%.
https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html
азов
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769303046_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_be4d4828013dc8fe0bdb6bc2a096459b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, азов, ростовская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Азов, Ростовская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях
В медучреждениях Азова из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели масочный режим