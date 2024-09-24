https://ria.ru/20240924/azov-1974502408.html

В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях

В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях - РИА Новости, 24.09.2024

В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях

Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:33

2024-09-24T20:33

2024-09-24T20:33

здоровье - общество

азов

ростовская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация города. Так, за прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По информации заместителя главного врача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностируется как у взрослых, так и у детей. Кроме того, что напряженной остается и ситуация с ОРВИ. "Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещения пациентов стационара", - сказано в сообщении. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%.

https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html

азов

ростовская область

россия

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здоровье - общество, азов, ростовская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)