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В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях - РИА Новости, 24.09.2024
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20:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/azov-1974502408.html
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях - РИА Новости, 24.09.2024
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях
Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:33
2024-09-24T20:33
здоровье - общество
азов
ростовская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация города. Так, за прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По информации заместителя главного врача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностируется как у взрослых, так и у детей. Кроме того, что напряженной остается и ситуация с ОРВИ. "Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещения пациентов стационара", - сказано в сообщении. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%.
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здоровье - общество, азов, ростовская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Азов, Ростовская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области ввели масочный режим в медучреждениях

В медучреждениях Азова из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели масочный режим

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Масочный режим ввели в медучреждениях города Азова Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и напряженной ситуации с ОРВИ, сообщает администрация города.
Так, за прошлую неделю в Азове резко выросло количество выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По информации заместителя главного врача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус диагностируется как у взрослых, так и у детей. Кроме того, что напряженной остается и ситуация с ОРВИ.
"Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях города введен масочный режим. Также с этой целью в ЦГБ действуют ограничения на посещения пациентов стационара", - сказано в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась почти на 25%, коронавирусной инфекцией - на 11,4%.
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Здоровье - ОбществоАзовРостовская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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