https://ria.ru/20240924/anapa-1974504067.html

В Анапе заканчивают строительство коллектора по нацпроекту

В Анапе заканчивают строительство коллектора по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2024

В Анапе заканчивают строительство коллектора по нацпроекту

Возведение коллектора в Анапе в Краснодарском крае выполнено на 95%, объект строят в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в том числе и за... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:53

2024-09-24T20:53

2024-09-24T20:53

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общество

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Возведение коллектора в Анапе в Краснодарском крае выполнено на 95%, объект строят в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в том числе и за счёт краевых средств, сообщили в администрации Кубани. "В Анапе заканчивают строительство коллектора по нацпроекту. Коммуникации, по которым стоки от очистных сооружений под напором будут поступать в камеру гашения на Высоком берегу, строят по федеральной программе "Стимул" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", - говорится в сообщении. По данным властей, готовность объекта составляет 95%: уложено более 5,6 тысяч метров трубы диаметром 1 тысяча миллиметров. Коллектор прокладывают методом горизонтального бурения, чтобы не повредить зелёные насаждения и транспортные развязки. "В рамках федеральной программы "Стимул" в текущем году в крае строим пять объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. Это коллекторы в Анапе и Краснодаре, очистные сооружения в станице Натухаевской под Новороссийском, а также две дороги в краевом центре", – добавил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов. В администарции отметили, что в Анапе новый коллектор увеличит пропускную способность системы до 114 тысяч кубометров в сутки, создаст резерв по водоотведению и снизит риски возникновения аварийных ситуаций. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, объект реализуют в том числе и за счет краевого бюджета.

анапа

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жкх, общество, анапа, краснодарский край