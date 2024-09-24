https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html

СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи

СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи - РИА Новости, 24.09.2024

СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи

Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае - скорее всего, от дихлофоса, РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:58

2024-09-24T11:58

2024-09-24T12:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае - скорее всего, от дихлофоса, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ."По результатам исследований, проведённых в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно – дихлофос", - сообщает ведомство.В ведомстве уточнили журналистам, что исследования проводились в отношении аэрозольного дихлофоса.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления– использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября.Также в следственным комитете РИА Новости сообщали, что сейчас проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице. В ближайшее время будут допрошены медики Красносопкинской больницы, куда изначально поступили пострадавшие.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html

https://ria.ru/20240912/karelija-1972383411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, россия, красноярский край