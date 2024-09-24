https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html
СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи
СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи - РИА Новости, 24.09.2024
СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи
Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае - скорее всего, от дихлофоса, РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:58
2024-09-24T11:58
2024-09-24T12:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае - скорее всего, от дихлофоса, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ."По результатам исследований, проведённых в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно – дихлофос", - сообщает ведомство.В ведомстве уточнили журналистам, что исследования проводились в отношении аэрозольного дихлофоса.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления– использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября.Также в следственным комитете РИА Новости сообщали, что сейчас проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице. В ближайшее время будут допрошены медики Красносопкинской больницы, куда изначально поступили пострадавшие.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974269762.html
https://ria.ru/20240912/karelija-1972383411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае, россия, красноярский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае, Россия, Красноярский край
СК рассказал, что показали анализы отравившейся под Красноярском семьи
СК: в анализах отравившейся семьи под Красноярском нашли следы дихлофоса
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости.
Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах после отравления семьи в Красноярском крае - скорее всего, от дихлофоса, сообщила
пресс-служба регионального главка СК РФ.
"По результатам исследований, проведённых в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно – дихлофос", - сообщает ведомство.
В ведомстве уточнили журналистам, что исследования проводились в отношении аэрозольного дихлофоса.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в красноярском селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
Дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления– использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября.
Также в следственным комитете РИА Новости сообщали, что сейчас проводится допрос медицинского персонала, который работал со всеми пострадавшими, детьми и взрослыми, в Назаровской больнице. В ближайшее время будут допрошены медики Красносопкинской больницы, куда изначально поступили пострадавшие.