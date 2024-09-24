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В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба - РИА Новости, 24.09.2024
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15:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/altay-1974443510.html
В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба
В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба - РИА Новости, 24.09.2024
В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба
Четыре человека пострадали в результате стрельбы у развлекательного заведения в селе Алтайского края, задержан один подозреваемый, сообщили журналистам в СУСК... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:33
2024-09-24T15:33
происшествия
россия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 24 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы у развлекательного заведения в селе Алтайского края, задержан один подозреваемый, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "В селе Боровиха Первомайского района возле одного из развлекательных заведений группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям. Также в результате произошедшего один из пострадавших получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Задержан 41-летний подозреваемый.
https://ria.ru/20240906/podrostok-1971061401.html
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происшествия, россия, алтайский край, первомайский район
Происшествия, Россия, Алтайский край, Первомайский район
В Алтайском крае у развлекательного заведения произошла стрельба

На Алтае при стрельбе у развлекательного заведения пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 24 сен – РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы у развлекательного заведения в селе Алтайского края, задержан один подозреваемый, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"В селе Боровиха Первомайского района возле одного из развлекательных заведений группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям. Также в результате произошедшего один из пострадавших получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, пострадали четыре человека.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Задержан 41-летний подозреваемый.
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