Алаудинов заявил о росте числа солдат ВСУ, отказывающихся выполнять приказы
Алаудинов: все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Все больше солдат ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и оставляют свои позиции в Курской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Мы фиксируем, что очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции и убегать на ту сторону. Мы уже даже по допросам понимаем, что они отказываются подчиняться своему руководству и в большей своей степени все больше и больше принимают решения убегать", - сказал Алаудинов.
По словам собеседника агентства, при помощи пленных удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ.
"Через этих пленных мы узнаем, реально какие подразделения у нас находятся, что вокруг них творится, что внутри у них творится... Да, где-то в руки к нам попадают какие-то аналитические справки, из которых мы узнаем некоторые вещи, которые нам интересны непосредственно для передовой", - пояснил командир.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.