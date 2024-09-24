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Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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00:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ
Спецназ "Ахмат" уничтожил два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом на суджанском направлении РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:50
2024-09-24T00:50
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом на суджанском направлении в Курской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом уничтожили ребята. Это на нашем направлении. Если говорить о наших соседях справа, калиневское направление, ну и в общей сложности по всей линии ребята потихоньку двигались вперед, выбивая противника. В общей сложности, курское направление особых изменений не претерпело", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974239356.html
https://ria.ru/20240923/vsu-1974158965.html
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ

Алаудинов: два пункта управления БПЛА уничтожены в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом на суджанском направлении в Курской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Наши подразделения совместными усилиями сегодня уничтожили два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет и еще один пикап с десантом уничтожили ребята. Это на нашем направлении. Если говорить о наших соседях справа, калиневское направление, ну и в общей сложности по всей линии ребята потихоньку двигались вперед, выбивая противника. В общей сложности, курское направление особых изменений не претерпело", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:02
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
У ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС, заявил Алаудинов
Вчера, 06:04
 
РоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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