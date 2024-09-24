https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331598.html

Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Алаудинов сообщил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Бойцов, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения на регион ВСУ, вывели, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:46

2024-09-24T00:46

2024-09-24T01:06

специальная военная операция на украине

курская область

апты алаудинов

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бойцов, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения на регион ВСУ, вывели, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "В последние несколько дней у меня на участке шла работа, которую я не мог озвучить. Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Мы не имели возможности доступа к ним. Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели... К ребятам поехал, проведал. Они все в госпитале", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также добавил, что большую часть этих бойцов уже вывезли в госпитали в Москву и в другие регионы. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974158965.html

https://ria.ru/20240923/evakuatsiya-1974265702.html

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курская область, апты алаудинов, россия, вооруженные силы рф, безопасность