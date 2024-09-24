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Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85% - РИА Новости, 24.09.2024
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18:59 24.09.2024 (обновлено: 19:35 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/aktsii-1974486398.html
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85% - РИА Новости, 24.09.2024
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:59
2024-09-24T19:35
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа

Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%

© iStock.com / Arsenii PalivodaМужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке
Мужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / Arsenii Palivoda
Мужчина изучает акции фондового рынка на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Российский рынок акций перешел к снижению после поднятия ключевой ставки
13 сентября, 13:37
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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