https://ria.ru/20240924/aktsii-1974486398.html

Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%

Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85% - РИА Новости, 24.09.2024

Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:59

2024-09-24T18:59

2024-09-24T19:35

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967076602_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9594435bc4f601c66869b1c1d25baf01.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972502114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа