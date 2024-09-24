https://ria.ru/20240924/aktsii-1974486398.html
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85% - РИА Новости, 24.09.2024
Российский рынок акций в основную сессию вырос на 1,85%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:59
2024-09-24T18:59
2024-09-24T19:35
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,85%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,85%, до 2871,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,11%, до 1010,12 пункта, долларовый РТС – на 1,91%, до 974,27 пункта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа