https://ria.ru/20240923/zoloto-1974164633.html
Цена золота установила новый исторический рекорд
Цена золота установила новый исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2024
Цена золота установила новый исторический рекорд
Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:59
2024-09-23T07:59
2024-09-23T09:16
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Так, к 07:38 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 8,45 доллара, или на 0,32 процента, — до 2654,7 доллара за тройскую унцию. А немногим ранее драгоценный металл установил новый рекорд — 2655,8 доллара за унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро терял 0,18 процента, подешевев до 31,442 доллара за унцию.Аналитики выделяют два основных фактора рекордного роста стоимости золота. Во-первых, на прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые с 2020 года снизила учетную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5 процентов годовых. На этом фоне цены на золото подскочили до 2650 долларов за тройскую унцию. Кроме того, фьючерс толкает вверх обострение ситуации на Ближнем Востоке, поскольку золото традиционно рассматривается как актив-убежище.
https://ria.ru/20240913/zoloto-1972518692.html
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экономика, сша, ближний восток, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Ближний Восток, Федеральная резервная система США
Цена золота установила новый исторический рекорд
Цена золота начинает неделю ростом, ставя исторический рекорд
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 07:38 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 8,45 доллара, или на 0,32 процента, — до 2654,7 доллара за тройскую унцию. А немногим ранее драгоценный металл установил новый рекорд — 2655,8 доллара за унцию.
При этом декабрьский фьючерс на серебро терял 0,18 процента, подешевев до 31,442 доллара за унцию.
Аналитики выделяют два основных фактора рекордного роста стоимости золота.
Во-первых, на прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые с 2020 года снизила учетную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5 процентов годовых. На этом фоне цены на золото подскочили до 2650 долларов за тройскую унцию.
Снижение учетной ставки ФРС ослабляет курс доллара, тем самым поддерживая котировки золота.
Кроме того, фьючерс толкает вверх обострение ситуации на Ближнем Востоке
, поскольку золото традиционно рассматривается как актив-убежище.