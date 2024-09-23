https://ria.ru/20240923/zoloto-1974164633.html

Цена золота установила новый исторический рекорд

Цена золота установила новый исторический рекорд - РИА Новости, 23.09.2024

Цена золота установила новый исторический рекорд

Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:59

2024-09-23T07:59

2024-09-23T09:16

экономика

сша

ближний восток

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Цена золота в очередной раз обновила исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Так, к 07:38 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 8,45 доллара, или на 0,32 процента, — до 2654,7 доллара за тройскую унцию. А немногим ранее драгоценный металл установил новый рекорд — 2655,8 доллара за унцию. При этом декабрьский фьючерс на серебро терял 0,18 процента, подешевев до 31,442 доллара за унцию.Аналитики выделяют два основных фактора рекордного роста стоимости золота. Во-первых, на прошлой неделе Федеральная резервная система США впервые с 2020 года снизила учетную ставку — на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5 процентов годовых. На этом фоне цены на золото подскочили до 2650 долларов за тройскую унцию. Кроме того, фьючерс толкает вверх обострение ситуации на Ближнем Востоке, поскольку золото традиционно рассматривается как актив-убежище.

https://ria.ru/20240913/zoloto-1972518692.html

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экономика, сша, ближний восток, федеральная резервная система сша