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В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США - РИА Новости, 23.09.2024
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18:53 23.09.2024 (обновлено: 19:01 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США - РИА Новости, 23.09.2024
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США
Владимир Зеленский устроил шоу с поездкой в США для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от провала ВСУ в Донбассе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:53
2024-09-23T19:01
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил шоу с поездкой в США для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от провала ВСУ в Донбассе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США", — сказал он.По словам аналитика, это происходит на фоне провального положения ВСУ в Донбассе.&quot;Ситуация очень серьезная с точки зрения того, что фронт на донбасском направлении трещит по швам. &lt;…&gt; Ситуация тяжелейшая, а (главкому ВСУ Александру. — Прим. ред.) Сырскому — такое впечатление — все по барабану&quot;, — заметил он.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского, с которым он поехал в США, содержит четыре пункта, а именно: гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международная финансовая поддержка экономики Украины.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
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нью-йорк (город)
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нью-йорк (город), россия, донбасс
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Нью-Йорк (город), Россия, Донбасс
В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил в США

Соскин: Зеленский в США устроил перформанс

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил шоу с поездкой в США для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от провала ВСУ в Донбассе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США", — сказал он.
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По словам аналитика, это происходит на фоне провального положения ВСУ в Донбассе.
«

"Ситуация очень серьезная с точки зрения того, что фронт на донбасском направлении трещит по швам. <…> Ситуация тяжелейшая, а (главкому ВСУ Александру. — Прим. ред.) Сырскому — такое впечатление — все по барабану", — заметил он.

В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее газета Times сообщала, что "план победы" Зеленского, с которым он поехал в США, содержит четыре пункта, а именно: гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международная финансовая поддержка экономики Украины.
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