https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974272507.html

Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского

Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024

Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского

Владимира Зеленского, получившего в США награду за "развитие" человечества, впору награждать за его "развод", иронично отметила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:44

2024-09-23T16:44

2024-09-23T16:45

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россия

мария захарова

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского, получившего в США награду за "развитие" человечества, впору награждать за его "развод", иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Захарова отметила, что в США Зеленский получил от Американской академии достижений "Золотую тарелку" - награду за "развитие человечества". "Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - написала Захарова.

https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, мария захарова, владимир зеленский, в мире