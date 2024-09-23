https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974272507.html
Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского
Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024
Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского
Владимира Зеленского, получившего в США награду за "развитие" человечества, впору награждать за его "развод", иронично отметила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:44
2024-09-23T16:44
2024-09-23T16:45
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского, получившего в США награду за "развитие" человечества, впору награждать за его "развод", иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Захарова отметила, что в США Зеленский получил от Американской академии достижений "Золотую тарелку" - награду за "развитие человечества". "Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - написала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, мария захарова, владимир зеленский, в мире
США, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, В мире
Захарова рассказала, за что США следует наградить Зеленского
Захарова: Зеленского надо наградить за развод человечества, а не за его развитие