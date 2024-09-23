https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974228230.html

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о новом плане Зеленского

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о новом плане Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о новом плане Зеленского

Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, поскольку пока что противоречивой... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:12

2024-09-23T13:12

2024-09-23T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, поскольку пока что противоречивой информации много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. "Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Изучим, пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации, поэтому к этому относимся очень сдержанно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать сообщения СМИ о новом "плане победы" Украины. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240919/rogov-1973615100.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины