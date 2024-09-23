https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974160603.html

Зеленский выбрал путь эскалации, заявил Полянский

Зеленский выбрал путь эскалации, заявил Полянский - РИА Новости, 23.09.2024

Зеленский выбрал путь эскалации, заявил Полянский

Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область, это "лучший ответ" всем, кто надеялся, что в Киеве стремятся к... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:37

2024-09-23T06:37

2024-09-23T06:37

россия

курская область

киев

владимир зеленский

дмитрий полянский

владимир путин

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область, это "лучший ответ" всем, кто надеялся, что в Киеве стремятся к миру, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. "Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974157525.html

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974037886.html

россия

курская область

киев

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россия, курская область, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, владимир путин, оон, вооруженные силы украины