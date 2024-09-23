https://ria.ru/20240923/zayavleniya-1974226293.html

В Курской области назвали число заявлений о пропавших без вести

В Курской области назвали число заявлений о пропавших без вести - РИА Новости, 23.09.2024

В Курской области назвали число заявлений о пропавших без вести

Более 770 заявлений о пропавших без вести поступило в Курской области с начала августа, заявил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:01

2024-09-23T13:01

2024-09-23T13:01

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 сен – РИА Новости. Более 770 заявлений о пропавших без вести поступило в Курской области с начала августа, заявил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников", - написал Смирнов.Он отметил, что все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия