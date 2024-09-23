https://ria.ru/20240923/zarplata-1974255868.html

КС вступился за учительницу, которой отказались поднять зарплату выше МРОТ

КС вступился за учительницу, которой отказались поднять зарплату выше МРОТ - РИА Новости, 23.09.2024

КС вступился за учительницу, которой отказались поднять зарплату выше МРОТ

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело учительницы из Архангельской области, в зарплату которой, не превышающую МРОТ, включили оплату... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:15

2024-09-23T15:15

2024-09-23T19:56

общество

россия

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образование - общество

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело учительницы из Архангельской области, в зарплату которой, не превышающую МРОТ, включили оплату дополнительной работы, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой Елены Харюшевой. Как информирует пресс-служба КС, Харюшева работает учителем начальных классов в школе в Архангельской области. В 2021 году в структуру ее зарплаты вошла оплата за выполнение дополнительных видов работ. Эти выплаты стали доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности. Суды, куда учительница обратилась с иском о доначислении зарплаты, не нашли оснований для исключения из ее суммы, не превышающей МРОТ, стимулирующих и компенсационных выплат. По их оценке, эти выплаты носят регулярный характер и основаны на постоянно действующих в учреждении факторах организации труда. Как указал Конституционный суд, каждый работодатель, устанавливая систему оплаты труда, должен обеспечить работнику не только заработную плату не ниже МРОТ, но и повышенную оплату труда при работе в условиях, "отклоняющихся от нормальных". Ее нельзя включать в структуру зарплаты, не превышающей МРОТ, поскольку в этом случае повышенная месячная зарплата может не отличаться от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях. Педагогическая работа, которую работник со своего письменного согласия выполняет сверх установленной нормы, а также виды работ, связанные с образовательной деятельностью, но не предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к категории дополнительных. К ним относятся, в частности, классное руководство, проверка письменных работ, а также заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими. "Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Установление в такой ситуации доплаты сверх получаемой работником заработной платы обусловлено тем, что в течение рабочего дня он выполняет как свою основную трудовую функцию, так и дополнительную работу", – приводится в релизе КС его позиция. По оценке Конституционного суда, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону страны, поскольку не предполагают включения в состав заработной платы педагога, которая не превышает МРОТ, оплаты за выполнение дополнительных видов работ. "Судебные решения по делу гражданки Харюшевой Елены Николаевны, вынесенные на основании статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении КС России.

https://ria.ru/20240713/pedagog-1959397947.html

https://realty.ria.ru/20240624/subsidiya-1955055820.html

https://ria.ru/20240111/ks-1920719408.html

https://ria.ru/20231226/delo-1918324967.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, архангельская область, образование - общество, конституционный суд рф