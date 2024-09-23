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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974320061.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:48
2024-09-23T21:48
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. "В Запорожье снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожье, россия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ДСНС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье.
"В Запорожье снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
На данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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