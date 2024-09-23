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Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ - РИА Новости, 23.09.2024
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19:50 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974306441.html
Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ
Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ - РИА Новости, 23.09.2024
Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после украинского обстрела территории школы поручил проработать варианты для обеспечения безопасности учебных... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:50
2024-09-23T19:50
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после украинского обстрела территории школы поручил проработать варианты для обеспечения безопасности учебных учреждений. Как сообщил губернатор, в понедельник ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет. Он также добавил, что это уже второй случай за неделю, когда противник наносит удары вблизи образовательных учреждений. "Мы видим, что для них нет никаких ограничений и принципов. Поручил комитету по безопасности Запорожской области проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240923/balitskiy-1974291964.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ

Губернатор Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после украинского обстрела территории школы поручил проработать варианты для обеспечения безопасности учебных учреждений.
Как сообщил губернатор, в понедельник ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет. Он также добавил, что это уже второй случай за неделю, когда противник наносит удары вблизи образовательных учреждений.
"Мы видим, что для них нет никаких ограничений и принципов. Поручил комитету по безопасности Запорожской области проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Вчера, 18:01
 
В миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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