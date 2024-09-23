https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974306441.html

Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ

Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ - РИА Новости, 23.09.2024

Балицкий поручил проработать варианты обеспечения безопасности школ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после украинского обстрела территории школы поручил проработать варианты для обеспечения безопасности учебных... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:50

2024-09-23T19:50

2024-09-23T19:50

в мире

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после украинского обстрела территории школы поручил проработать варианты для обеспечения безопасности учебных учреждений. Как сообщил губернатор, в понедельник ВСУ обстреляли стадион школы в запорожской Каменке-Днепровской, в тот момент в школе находились 106 детей, пострадавших нет. Он также добавил, что это уже второй случай за неделю, когда противник наносит удары вблизи образовательных учреждений. "Мы видим, что для них нет никаких ограничений и принципов. Поручил комитету по безопасности Запорожской области проработать все варианты для максимального обеспечения безопасности учебных учреждений", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240923/balitskiy-1974291964.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины