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Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974298582.html
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:51
2024-09-23T18:51
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. "Удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о поврежден объекта инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье.
"Удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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