https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974298582.html

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 23.09.2024

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:51

2024-09-23T18:51

2024-09-23T18:51

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запорожье

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье. "Удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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