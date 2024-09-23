https://ria.ru/20240923/zaporozhe-1974222408.html

В Запорожье получили повреждения объекты инфраструктуры

В Запорожье получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2024

В Запорожье получили повреждения объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:36

2024-09-23T12:36

2024-09-23T12:36

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Федорова, в ночь на понедельник в Запорожье были нанесены авиаудары якобы по объектам "социальной сферы и инфраструктуры в Вознесеновском и Днепровском районах города". Тип объектов и степень повреждения не уточняются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область, запорожская областная государственная администрация