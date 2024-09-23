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В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз - РИА Новости, 23.09.2024
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14:56 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/zapolyare-1974252096.html
В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз
В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз - РИА Новости, 23.09.2024
В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз
Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:56
2024-09-23T14:56
общество
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Приняли решение в честь юбилейной даты в 10 раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны", - написал Чибис.Глава региона пояснил, что с 2019 года размер выплаты составлял пять тысяч рублей. В этом году власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей. В октябре этого года в Мурманской области будет отмечаться 80-летняя годовщина с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
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общество, мурманская область, андрей чибис
Общество, Мурманская область, Андрей Чибис
В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз

В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Приняли решение в честь юбилейной даты в 10 раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны", - написал Чибис.
Глава региона пояснил, что с 2019 года размер выплаты составлял пять тысяч рублей. В этом году власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей.
В октябре этого года в Мурманской области будет отмечаться 80-летняя годовщина с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
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