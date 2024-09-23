https://ria.ru/20240923/zapolyare-1974252096.html

В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз

В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз - РИА Новости, 23.09.2024

В Мурманской области увеличат выплату ветеранам Заполярья в десять раз

Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:56

2024-09-23T14:56

2024-09-23T14:56

общество

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Приняли решение в честь юбилейной даты в 10 раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны", - написал Чибис.Глава региона пояснил, что с 2019 года размер выплаты составлял пять тысяч рублей. В этом году власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей. В октябре этого года в Мурманской области будет отмечаться 80-летняя годовщина с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

https://ria.ru/20240909/svo-1971638552.html

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общество, мурманская область, андрей чибис