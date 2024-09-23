https://ria.ru/20240923/zakharova-1974303144.html

ЕС скрывает цены поставок газа из-за океана, заявила Захарова

ЕС скрывает цены поставок газа из-за океана, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2024

ЕС скрывает цены поставок газа из-за океана, заявила Захарова

В ЕС умалчивают, во сколько обходится налогоплательщикам и бизнесу наращивание поставок из-за океана и дальнейшее сокращение потребления газа, сказала РИА... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:30

2024-09-23T19:30

2024-09-23T19:30

эстония

россия

германия

кадри симсон

еврокомиссия

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В ЕС умалчивают, во сколько обходится налогоплательщикам и бизнесу наращивание поставок из-за океана и дальнейшее сокращение потребления газа, сказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ЕС скрывают, во сколько обходится наращивание поставок газа из-за океана"Во что все это обходится европейским налогоплательщикам и бизнесу, в Еврокомиссии умалчивают. Для ЕС вопрос о цене разрыва энергосотрудничества с Россией – вообще "тайна за семью печатями", разглашение которой может стоить карьеры не одному десятку европейских политиков",- указала она. Тем временем, последствия навязываемого странам-членам, по сути, принудительного курса на сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями приобретают все более печальный для ЕС размах – от сокращения промышленного производства до продолжающей обостряться проблемы энергобедности, добавила Захарова. Она заметила, что "только по официальным данным ЕС, более 10% семей в странах-членах не в состоянии нормально отапливать свои жилища". "В Германии количество "энергетически неблагополучных" домохозяйств только с 2021 года выросло на 5%, во Франции – на 6%. В Литве и Болгарии от энергетической бедности страдает каждый пятый", - указала Захарова. "В Латвии и Эстонии – подчеркну, по официальным данным – в зоне риска находится почти четверть оставшегося в этих странах населения", - сказала она. Захарова отметила, что "как следует из доклада ЕК (там это не акцентируется, а дано "мелким шрифтом"), почти для всех стран-членов в последние несколько лет характерен общий "феномен" – сокращение в энергобалансе доли природного газа в пользу нефти и твердого ископаемого топлива (угля, торфа, горючих сланцев)". "Это несмотря на все разговоры о необходимости "озеленения" экономики и на фоне настойчивых призывов ЕС к развивающимся странами отказаться от вредного для климата угля", - заметила официальный представитель МИД. "Среди "передовиков" – Эстония, которую в ЕС представляет еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, известная своей нелюбовью к "путинским газопроводам", а заодно и поставкам российской электроэнергии",- сказала Захарова. Он продолжила, что "доля твердого ископаемого топлива в энергобалансе этой прибалтийской страны в 2022 году выросла до 62% (более свежие данные ЕК не приводит)". "В то же время с 2020 до 2022 года доля возобновляемых источников при производстве электроэнергии в Эстонии сократилась с 50% до 33%, а доля горючих сланцев возросла – с 37% до 57%. При этом потребности Эстонии в газе более чем на 70% обеспечиваются за счет американского СПГ", - заметила она, добавив: "вот такая зеленая арифметика". "Это все имеет отношение и к вопросу об экологических последствиях антироссийской политики Евросоюза", - подчеркнула Захарова. "А ведь на "происки Москвы" рост вредных выбросов в ЕС из-за отказа от газа в пользу менее экологичных энергоносителей не спишешь – наш экспорт нефти и угля в ЕС уже давно почти под полным санкционным запретом", - заключила она.

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

https://ria.ru/20240923/energetika-1974289792.html

https://ria.ru/20240918/gaz-1973305746.html

https://ria.ru/20240920/zaharova-1973821278.html

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эстония, россия, германия, кадри симсон, еврокомиссия, мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика