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Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2024
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17:42 23.09.2024 (обновлено: 17:46 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/zakharova-1974288884.html
Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД
Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2024
Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД
Вашингтон сейчас поставляет в Евросоюз примерно столько же газа, что и Россия, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:42
2024-09-23T17:46
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мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон сейчас поставляет в Евросоюз примерно столько же газа, что и Россия, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - сказала она. По словам Захаровой, очевидно, что для тех, кто продвигает в ЕС антироссийские установки, это очень много. "Если учесть, что Вашингтон сейчас поставляет в ЕС примерно столько же, то это много до неприличия и должно вызывать стыд перед американскими хозяевами, которые приложили столько усилий, чтобы подсадить еэсовцев на свой дорогой и неэкологичный СПГ и создать тем самым условия для перевода производственных мощностей из неконкурентоспособной Европы на территорию США", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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россия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, США
Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД

Захарова: США поставляют в ЕС примерно столько же газа, что и Россия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон сейчас поставляет в Евросоюз примерно столько же газа, что и Россия, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - сказала она.
По словам Захаровой, очевидно, что для тех, кто продвигает в ЕС антироссийские установки, это очень много.
"Если учесть, что Вашингтон сейчас поставляет в ЕС примерно столько же, то это много до неприличия и должно вызывать стыд перед американскими хозяевами, которые приложили столько усилий, чтобы подсадить еэсовцев на свой дорогой и неэкологичный СПГ и создать тем самым условия для перевода производственных мощностей из неконкурентоспособной Европы на территорию США", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В МИД заявили о планах ЕС добиться сокращения поставок российского газа
Вчера, 17:26
 
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