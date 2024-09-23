https://ria.ru/20240923/zakharova-1974288884.html

Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД

Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД - РИА Новости, 23.09.2024

Евросоюз закупает у России столько же газа, сколько и у США, заявили в МИД

Вашингтон сейчас поставляет в Евросоюз примерно столько же газа, что и Россия, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:42

2024-09-23T17:42

2024-09-23T17:46

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евросоюз

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вашингтон сейчас поставляет в Евросоюз примерно столько же газа, что и Россия, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По данным самой ЕК, в августе этого года доля России в еэсовском импорте газа составила 18%", - сказала она. По словам Захаровой, очевидно, что для тех, кто продвигает в ЕС антироссийские установки, это очень много. "Если учесть, что Вашингтон сейчас поставляет в ЕС примерно столько же, то это много до неприличия и должно вызывать стыд перед американскими хозяевами, которые приложили столько усилий, чтобы подсадить еэсовцев на свой дорогой и неэкологичный СПГ и создать тем самым условия для перевода производственных мощностей из неконкурентоспособной Европы на территорию США", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20240923/zakharova-1974281080.html

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россия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша