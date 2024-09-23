https://ria.ru/20240923/zakharova-1974281080.html
В МИД заявили о планах ЕС добиться сокращения поставок российского газа
В МИД заявили о планах ЕС добиться сокращения поставок российского газа - РИА Новости, 23.09.2024
В МИД заявили о планах ЕС добиться сокращения поставок российского газа
Брюссель хочет добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:26
2024-09-23T17:26
2024-09-23T17:44
евросоюз
россия
мария захарова
еврокомиссия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Брюссель хочет добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она обратила внимание на то, что в "представленном в начале этого месяца докладе экс-главы Европейского Центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о будущем конкурентоспособности Евросоюза отмечено, что в 2023 году цены на газ в ЕС были почти в 3,5 раза (на 345%) выше, чем в США, а на электроэнергию – более чем в 1,5 раза (на 158%)"."При этом в прошлом году ЕС потратил на импорт ископаемого топлива 390 миллиардов евро (на 90% больше, чем в среднем за год в период с 2017 по 2021 годы)",- добавила она.По ее словам, "Норвегия получила 50 миллиардов евро, Россия – 30 миллиардов евро"."О выручке остальных экспортеров стыдливо умалчивается. В чем же причина? Уж не в желании ли скрыть доходы заокеанского партнера и цену его "солидарности" с Европой в деле избавления от российского газа?"- задалась вопросом Захарова."Все это, однако, не мешает русофобам из числа еврочиновников и представителей правящих элит в странах-членах ЕС выступать с призывами к дальнейшему сокращению поставок российского газа",- указала она."Как этого хотят добиваться в Брюсселе, в целом понятно. За счет продолжения наращивания поставок из-за океана и дальнейшего сокращения потребления газа",- подчеркнула Захарова.По ее словам, "ЕК уже отрапортовала о рекордном количестве запущенных в период с 2022 по 2024 годы проектов строительства и расширения терминалов по приему СПГ, что должно позволить к концу текущего года увеличить возможности ЕС по импорту этого вида топлива на четверть".
https://ria.ru/20240918/gaz-1973305746.html
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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евросоюз, россия, мария захарова, еврокомиссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Евросоюз, Россия, Мария Захарова, Еврокомиссия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о планах ЕС добиться сокращения поставок российского газа
Захарова: ЕС хочет сократить импорт газа из России за счет поставок из-за океана
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Брюссель хочет добиться сокращения поставок российского газа за счет наращивания постановок из-за океана, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратила внимание на то, что в "представленном в начале этого месяца докладе экс-главы Европейского Центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги
о будущем конкурентоспособности Евросоюза отмечено, что в 2023 году цены на газ в ЕС
были почти в 3,5 раза (на 345%) выше, чем в США
, а на электроэнергию – более чем в 1,5 раза (на 158%)".
"При этом в прошлом году ЕС потратил на импорт ископаемого топлива 390 миллиардов евро (на 90% больше, чем в среднем за год в период с 2017 по 2021 годы)",- добавила она.
По ее словам, "Норвегия получила 50 миллиардов евро, Россия – 30 миллиардов евро".
"О выручке остальных экспортеров стыдливо умалчивается. В чем же причина? Уж не в желании ли скрыть доходы заокеанского партнера и цену его "солидарности" с Европой
в деле избавления от российского газа?"- задалась вопросом Захарова.
"Все это, однако, не мешает русофобам из числа еврочиновников и представителей правящих элит в странах-членах ЕС выступать с призывами к дальнейшему сокращению поставок российского газа",- указала она.
"Как этого хотят добиваться в Брюсселе, в целом понятно. За счет продолжения наращивания поставок из-за океана и дальнейшего сокращения потребления газа",- подчеркнула Захарова.
По ее словам, "ЕК
уже отрапортовала о рекордном количестве запущенных в период с 2022 по 2024 годы проектов строительства и расширения терминалов по приему СПГ, что должно позволить к концу текущего года увеличить возможности ЕС по импорту этого вида топлива на четверть".