https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974307311.html

Япония экстренно направила истребители в район острова Ребун

Япония экстренно направила истребители в район острова Ребун - РИА Новости, 23.09.2024

Япония экстренно направила истребители в район острова Ребун

Истребители самообороны Японии были экстренно направлены в район острова Ребун из-за якобы нарушившего воздушное пространство российского самолета Ил-38,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:54

2024-09-23T19:54

2024-09-23T20:26

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ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Истребители самообороны Японии были экстренно направлены в район острова Ребун из-за якобы нарушившего воздушное пространство российского самолета Ил-38, заявили в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и глава минобороны Минору Кихара. Согласно пресс-релизу японского министерства обороны, нарушение воздушного пространства было зафиксировано в 13.03 (07.03 мск), 15.31 (09.31 мск) и 15.42 (09.42 мск). "Двадцать третьего сентября 2024 года, в понедельник, было подтверждено, что самолет Ил-38 российских Вооруженных сил три раза нарушил воздушное пространство над территориальными водами к северу от острова Ребун в Хоккайдо с 13 до 15 часов по местному времени (07.00 и 09.00 мск соответственно). В ответ на это, истребители северного воздушного командования сил самообороны Японии были экстренно направлены в район и выполнили необходимые меры, включая издание предупреждений", - говорится в документе. В пресс-релизе также обнародована карта предполагаемого пролета самолета, на которой видны острова Ребун, Рисири, часть острова Хоккайдо с обозначенными черной линией воздушными границами и фото самолета, сделанное воздушными силами самообороны. Где именно было сделано фото, не уточняется. Судя по указанному маршруту, самолет прилетел со стороны Японского моря, а затем сделал несколько кругов за пределами воздушного пространства Японии к западу от южной части Сахалина. При этом, как показывает карта пролета, воздушное судно якобы несколько раз зашло в воздушное пространство к северо-востоку от острова Ребун, который располагается примерно в 50 километрах от российского мыса Крильон. Как заявил, генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, помимо стандартных средств предупреждений, истребители также использовали сигнальные ракеты. Он добавил, что Япония направила протест по дипломатическим каналам российскому правительству. Как неоднократно подчеркивало Минобороны РФ, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ил-38 — противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, созданный на базе пассажирского авиалайнера Ил-18 и выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР их построили 60, последняя модификация — Ил-38Н. В базовой версии самолет оснащен радиогидроакустическими буями для поиска вражеских подлодок и различным противолодочным вооружением — глубинными бомбами, торпедами и минами. На модернизированной версии Ил-38Н установлен многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", который может засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров. Система способна одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысячи километров, максимальная скорость — 650 километров в час, потолок высоты — 10 тысяч метров.

https://ria.ru/20240923/oon-1974158432.html

https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974203123.html

https://ria.ru/20240826/samolet-1968489014.html

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япония, хоккайдо, россия, есимаса хаяси, ил-38, ил-38н, ил-18, в мире