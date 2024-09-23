https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974203123.html

Экс-премьер Японии стал новым лидером главной оппозиционной силы страны

Экс-премьер Японии стал новым лидером главной оппозиционной силы страны - РИА Новости, 23.09.2024

Экс-премьер Японии стал новым лидером главной оппозиционной силы страны

Бывший премьер-министр Японии Ёсихико Нода избран новым лидером главной оппозиционной силы страны - Конституционно-демократической партии, следует из... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:36

2024-09-23T11:36

2024-09-23T14:11

в мире

япония

есихико нода

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ТОКИО, 23 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсихико Нода избран новым лидером главной оппозиционной силы страны - Конституционно-демократической партии, следует из результатов голосования второго тура выборов, трансляция которых идет на телеканале NHK. По итогам голосования в первом туре Ёсихико Нода набрал 267 голосов, бывший генеральный секретарь правительства Юкио Эдано - 206, нынешний глава партии Кэнта Идзуми - 143, а единственная женщина среди кандидатов Харуми Ёсида - 122. Таким образом, во второй тур вышли Ёсихико Нода и Юкио Эдано. По итогам голосования во втором туре Нода получил 232 голоса, а Эдано - 180. Во втором туре учитывались голоса депутатов (от каждого по два голоса), кандидатов на выдвижение от партии на следующих выборах в парламент (от каждого по одному голосу) и представителей 47 префектур (от каждого по одному голосу)."Мы должны объединить наши силы и сердца, чтобы двигаться вперед, противостоять членам Либерально-Демократической партии. Битва начинается сегодня. Независимо от того, кого Либерально-Демократическая партия выберет в качестве своего лидера, мы начнем подготовку к парламентским сессиям, а также к предстоящим общим выборам, которые, без сомнения, состоятся на раннем этапе. Пожалуйста, помните, что с сегодняшнего дня мы - единая команда. Давайте пойдем вместе за победой", - заявил в своей победной речи Нода.В ходе своего выступления перед началом голосования Ёсихико Нода призвал к созданию такой системы, где будет доступно не только бесплатное образование, но "государство постепенно будет обеспечивать все базовые услуги, такие как медицинское обслуживание, уход, помощь инвалидам и социальное обеспечение"."Я хочу создать страну, которая предоставляет все базовые услуги без ограничений по доходу… Давайте создадим страну, где каждый может почувствовать, что хорошо родиться именно здесь. Мы все разные, и это хорошо. Я хочу создать общество сосуществования, признающее это разнообразие", - отметил он.Экс-премьер также призвал к созданию общества, где важно доверие - как в бизнесе, так и в дипломатии.

https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html

https://ria.ru/20240923/oon-1974158432.html

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в мире, япония, есихико нода