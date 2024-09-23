https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974153960.html

В Японии в результате ливней погибли шесть человек

В Японии в результате ливней погибли шесть человек - РИА Новости, 23.09.2024

В Японии в результате ливней погибли шесть человек

Шесть человек погибли, два пропали без вести, еще с восемью не удается установить связь в японской префектуре Исикава после обрушившихся на нее рекордных... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T04:03

2024-09-23T04:03

2024-09-23T04:03

в мире

исикава

япония

происшествия

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ТОКИО, 23 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, два пропали без вести, еще с восемью не удается установить связь в японской префектуре Исикава после обрушившихся на нее рекордных ливней, сообщил телеканал NHK. В тоннеле Накая после оползня оказались заблокированы 10 рабочих, двое из них погибли. Также погибшие были обнаружены после оползня под завалами жилого дома, один человек найден после разлива реки. Основной удар стихии пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу - именно эти населенные пункты больше всего пострадали при сильном землетрясении 1 января этого года. В выходные объявлялась эвакуация для 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава. В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков - за 24 часа выпало более 300 миллиметров - это рекордный показатель с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Дожди продолжились и в воскресенье.

https://ria.ru/20240922/yaponiya-1974057305.html

исикава

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в мире, исикава, япония, происшествия