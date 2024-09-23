https://ria.ru/20240923/wildberries-1974278428.html

Фигуранты дела WB заявили, что хотели поддержать в "Склифе" родственников

Фигуранты дела WB заявили, что хотели поддержать в "Склифе" родственников - РИА Новости, 23.09.2024

Фигуранты дела WB заявили, что хотели поддержать в "Склифе" родственников

Фигуранты "дела Wildberries", получившие по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, заявили, что... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:09

2024-09-23T17:09

2024-09-23T17:09

происшествия

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wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Фигуранты "дела Wildberries", получившие по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, заявили, что хотели поддержать там родственников, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Защитник Кодзоева А.Б. в судебном заседании позицию подзащитного поддержал, указал, что Кодзоев А.Б. приехал к медицинскому учреждению для поддержания родственников в сложной ситуации… умысла на совершения противоправных действий не имелось", - сказано в документах. Такой же позиции, как уточняется в документах, придерживается и другой фигурант по фамилии Баркинхоев. Трое из 19 человек, получивших административные аресты, признали вину, остальные - нет. Согласно документам, у здания Склифа собрались 30 человек, они пытались проникнуть внутрь, "выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга", тем самым препятствуя работе приемного отделения. Мужчины были проинформированы о том, что проход закрыт, им было предложено покинуть прилегающую к зданию территорию, на что граждане не реагировали, уточняется в документах. При задержании фигуранты уклонялись проследовать с сотрудниками полиции, "размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции", в связи с чем к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в территориальный орган полиции. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского были доставлены раненные в результате конфликта со стрельбой в офисе Wildberries - по данным СК РФ, 18 сентября там пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html

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