Основательница Wildberries сменила фамилию
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на Ким
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОснователь компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким.
"Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она.
"Запущена официальная процедура смены фамилии", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
В конце июля основательница Wildberries подала на развод с Владиславом Бакальчуком. Заседание суда состоялось 12 сентября, супруги туда не пришли, ограничившись отправкой юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы, а в начале июля учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
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