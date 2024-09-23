https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html

Основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница Wildberries сменила фамилию - РИА Новости, 23.09.2024

Основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:54

2024-09-23T09:54

2024-09-23T10:55

татьяна бакальчук

владислав бакальчук

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким."Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она."Запущена официальная процедура смены фамилии", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).В конце июля основательница Wildberries подала на развод с Владиславом Бакальчуком. Заседание суда состоялось 12 сентября, супруги туда не пришли, ограничившись отправкой юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы, а в начале июля учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html

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