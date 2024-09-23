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Основательница Wildberries сменила фамилию - РИА Новости, 23.09.2024
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09:54 23.09.2024 (обновлено: 10:55 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/wildberries-1974176212.html
Основательница Wildberries сменила фамилию
Основательница Wildberries сменила фамилию - РИА Новости, 23.09.2024
Основательница Wildberries сменила фамилию
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:54
2024-09-23T10:55
татьяна бакальчук
владислав бакальчук
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким."Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она."Запущена официальная процедура смены фамилии", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).В конце июля основательница Wildberries подала на развод с Владиславом Бакальчуком. Заседание суда состоялось 12 сентября, супруги туда не пришли, ограничившись отправкой юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы, а в начале июля учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20240905/wildberries-1970678862.html
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татьяна бакальчук, владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве
Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию на Ким

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОснователь компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила в Telegram-канале, что сменила фамилию на девичью и вновь стала Татьяной Ким.
"Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она.
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"Запущена официальная процедура смены фамилии", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
В конце июля основательница Wildberries подала на развод с Владиславом Бакальчуком. Заседание суда состоялось 12 сентября, супруги туда не пришли, ограничившись отправкой юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы, а в начале июля учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
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Татьяна БакальчукВладислав БакальчукWildberriesСтрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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