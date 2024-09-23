https://ria.ru/20240923/vzryvy-1974325561.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 23.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы раздаются в Сумах, подконтрольном Киеву Запорожье и Черниговской области на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:04

2024-09-23T23:04

2024-09-23T23:04

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в Сумах, подконтрольном Киеву Запорожье и Черниговской области на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Сумах, Запорожье и Черниговской области", - говорится Telegram-канале издания В этих регионах, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

запорожье

киев

черниговская область

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в мире, запорожье, киев, черниговская область