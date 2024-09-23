https://ria.ru/20240923/vzryvy-1974325561.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы раздаются в Сумах, подконтрольном Киеву Запорожье и Черниговской области на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:04
2024-09-23T23:04
2024-09-23T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в Сумах, подконтрольном Киеву Запорожье и Черниговской области на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Сумах, Запорожье и Черниговской области", - говорится Telegram-канале издания В этих регионах, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
запорожье
киев
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829e356200d0b7cf81073faa5060da34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, киев, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Черниговская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Страна.ua: в подконтрольном Киеву городе Сумы прогремели взрывы