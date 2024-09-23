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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области
Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщило украинское издание... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T22:12
2024-09-23T22:12
2024-09-23T22:12
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Шостке Сумской области. Местные паблики пишут, что часть города осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области
Страна.ua: в Сумской области прогремели взрывы, часть города осталась без света
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщило украинское издание "Страна.ua
".
"Взрывы в Шостке Сумской области. Местные паблики пишут, что часть города осталась без света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.