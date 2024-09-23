https://ria.ru/20240923/vzryv-1974275294.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Дагестане
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Дагестане - РИА Новости, 23.09.2024
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Дагестане
Родители мальчика, погибшего при взрыве газа в частном доме в поселке Ачису в Дагестане, получили ожоги порядка 95% поверхности тела, у их семимесячной дочери... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:54
2024-09-23T16:54
2024-09-23T16:54
происшествия
россия
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Родители мальчика, погибшего при взрыве газа в частном доме в поселке Ачису в Дагестане, получили ожоги порядка 95% поверхности тела, у их семимесячной дочери ожоги 50% поверхности тела, сообщил заведующий ожоговым центром Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского Магомед Ахмедов. Ранее МЧС России сообщало, что после замены газораспределительного шкафа в поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. В результате погиб ребенок, еще три человека были доставлены в больницу с ожогами. Как уточнили в РКБ, погиб семилетний мальчик, за жизнь его родителей и семимесячной сестры борются врачи. Они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. "У родителей порядка 95% ожогов поверхности тела, у малышки – 50%, почти 30% из которых – глубокие. Пациенты получили ожоги, несовместимые с жизнью, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, надеемся, что она даст желаемый результат", – приводит слова Ахмедова пресс-служба РКБ. В связи с произошедшим СУ СК РФ по республике возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным следствия, 21 сентября сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и начался пожар.
https://ria.ru/20240406/gaz-1938204360.html
россия
карабудахкентский район
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происшествия, россия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Карабудахкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Дагестане
Родители погибшего в Дагестане ребенка получили ожоги 95% поверхности тела